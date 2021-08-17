Представители социальных служб рассказали, что в квартире был полный бардак

Ребенка, проживающего в ненадлежащих условиях обнаружили полицейские во время рейда. Это произошло в Тернополе на улице 15 Апреля в горе-отца забрали 11-летнего мальчика, который два дня ничего не ел.

Об этом сообщили в патрульной полиции Тернопольской области.

Полиция обнаружила, что в квартире везде была антисанитария: грязная посуда, одежда и окурки. Горе-отец, находившийся в нетрезвом состоянии, пытался доказать полиции, что он воспитывает сына в достатке.

11-летний мальчик страдает на недостатки слуха, он плохо говорит. Однако он рассказал полиции, что в квартире часто бывают чужие люди, которые шумят, употребляют алкоголь и курят. Ребенок признался, что он уже два дня ничего не ел, а пил только остатки сладкой воды. Из-за этого 11-летнего мальчика изъяли у отца.

Полицейские вместе работниками соцслужб после оформления необходимых документов забрали ребенка в Тернопольский центра социальной реабилитации детей.

"Ребенок обрадовался такому решению, быстро собрал вещи и вместе с патрульными поехал в Тернопольский центр социальной реабилитации детей", — говорится в сообщении.

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