Банди небезпечних злодійок орудують у Києві
Про це повідомляють у Telegram-каналі "Всеодноїхнесадять".
За словами очевидців, аферистки закидають камінням і пляшками "жертв", використовують газові балончики і б'ються.
Якщо їм не вдається пограбувати людину - вони починають кидати в нього камінням і пляшками.
Одній дівчині зі злочинної банди немає навіть 20-ти років.
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До слова, чоловік телефонував пенсіонерам і вимагав гроші в обмін на допомогу близьким, які нібито опинилися в біді.
9 серпня чоловік зателефонував одній з потерпілих і представився "адвокатом".
Аферист заявив, що дочка жінки потрапила в ДТП і знаходиться в лікарні.
Пенсіонерка повинна була заплатити 9000 доларів, щоб дочка нібито уникла в'язниці.
Жінка передала гроші підозрюваному.
У прокуратурі переконані, що затриманий причетний до схожих випадків шахрайства в Приморському та Київському районах Одеси, де постраждалі віддали понад 20 тисяч доларів.
До слова, що злодій відкрив полювання на пасажирів Київської маршрутки і пошкодував.
Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.
Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.