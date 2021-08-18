Банди небезпечних злодійок орудують у Києві

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Всеодноїхнесадять".

За словами очевидців, аферистки закидають камінням і пляшками "жертв", використовують газові балончики і б'ються.

Якщо їм не вдається пограбувати людину - вони починають кидати в нього камінням і пляшками.

Одній дівчині зі злочинної банди немає навіть 20-ти років.

До слова, чоловік телефонував пенсіонерам і вимагав гроші в обмін на допомогу близьким, які нібито опинилися в біді.

9 серпня чоловік зателефонував одній з потерпілих і представився "адвокатом".

Аферист заявив, що дочка жінки потрапила в ДТП і знаходиться в лікарні.

Пенсіонерка повинна була заплатити 9000 доларів, щоб дочка нібито уникла в'язниці.

Жінка передала гроші підозрюваному.

У прокуратурі переконані, що затриманий причетний до схожих випадків шахрайства в Приморському та Київському районах Одеси, де постраждалі віддали понад 20 тисяч доларів.

До слова, що злодій відкрив полювання на пасажирів Київської маршрутки і пошкодував.

Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.

Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.