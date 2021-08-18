Банды опасных воровок орудуют в Киеве
Об этом сообщают в Telegram-канале "Всеодноїхнесадять".
По словам очевидцев, аферистки забрасывают камнями и бутылками "жертв", используют газовые баллончики и деруться.
Если им не удается ограбить человека - они начинают бросать в него камнями и бутылками.
Одной девушке из преступной банды нет даже 20-ти лет.
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К слову, мужчина звонил пенсионерам и требовал деньги в обмен на помощь близким, которые якобы оказались в беде.
9 августа мужчина позвонил одной из потерпевших и представился "адвокатом".
Аферист заявил, что дочь женщины попала в ДТП и находится в больнице.
Пенсионерка должна была заплатить 9000 долларов, чтобы дочь якобы избежала тюрьмы.
Женщина передала деньги подозреваемому.
В прокуратуре убеждены, что задержанный причастен к похожим случаям мошенничества в Приморском и Киевском районах Одессы, где пострадавшие отдали более 20 тысяч долларов.
К слову, что вор открыл охоту на пассажиров киевской маршрутки и пожалел.
Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.
Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.