У Берегівському районі Закарпатської області навала екзотичних паразитів з Америки
Після відпочинку на відомому озері в селі Дийда люди почали скаржитися на дивні укуси комах. На тілі з'являються почервоніння, які досить сильно сверблять, але це явно не укуси комарів.
Про це пише місцеве видання Mukachevo.net.
У виданні зазначили, що швидше за все, закарпатці відчули на собі вторгнення американських комах-кровопивців, на яких вже скаржаться у сусідніх Словаччині та Румунії.
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Виявилося, що це Corythucha ciliata - платановий клоп-мереживниця, інвазивний вид з Північної Америки, який дуже швидко поширився в Європі.
У разі укусу, медики радять промити уражену ділянку тіла водою з милом, прийняти антигістамінні ліки і не чесати місце укусу.
Деякі фахівці з Румунії відзначають, що цих комах важко знищити звичайними хімічними речовинами, такими як винищують комарів, адже у них сильний імунітет. Також ці комахи сильно розмножилися, оскільки у них немає ворога в природі.
Єдиний вихід - це чекати коли з'явиться місцевий вид бактерій, комах або птахів, які почнуть ними харчуватися.
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