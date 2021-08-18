У Берегівському районі Закарпатської області навала екзотичних паразитів з Америки

Після відпочинку на відомому озері в селі Дийда люди почали скаржитися на дивні укуси комах. На тілі з'являються почервоніння, які досить сильно сверблять, але це явно не укуси комарів.

Про це пише місцеве видання Mukachevo.net.

У виданні зазначили, що швидше за все, закарпатці відчули на собі вторгнення американських комах-кровопивців, на яких вже скаржаться у сусідніх Словаччині та Румунії.

Виявилося, що це Corythucha ciliata - платановий клоп-мереживниця, інвазивний вид з Північної Америки, який дуже швидко поширився в Європі.

У разі укусу, медики радять промити уражену ділянку тіла водою з милом, прийняти антигістамінні ліки і не чесати місце укусу.

Деякі фахівці з Румунії відзначають, що цих комах важко знищити звичайними хімічними речовинами, такими як винищують комарів, адже у них сильний імунітет. Також ці комахи сильно розмножилися, оскільки у них немає ворога в природі.

Єдиний вихід - це чекати коли з'явиться місцевий вид бактерій, комах або птахів, які почнуть ними харчуватися.

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