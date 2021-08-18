В Береговском районе Закарпатской области нашествие экзотических паразитов из Америки

После отдыха на известном озере в селе Дыйда люди начали жаловаться на странные укусы насекомых. На теле появляются покраснения, которые достаточно сильно чешутся, но это явно не укусы комаров.

Об этом пишет местное издание Mukachevo.net.

В издании отметили, что скорее всего, закарпатцы ощутили на себе вторжения американских насекомых-кровопийц, на которых уже жалуются в соседних Словакии и Румынии.

Оказалось, что это Corythucha ciliata — платановый клоп-кружевница, инвазивный вид из Северной Америки, который очень быстро распространился в Европе.

В случае укуса, медики советуют промыть пораженный участок тела водой с мылом, принять антигистаминные лекарства и не чесать место укуса.

Некоторые специалисты из Румынии отмечают, что этих насекомых трудно уничтожить обычными химическими веществами, такими как истребляют комаров, ведь у них сильный иммунитет. Также эти насекомые сильно размножились, поскольку у них нет врага в природе.

Единственный выход — это ждать когда появится местный вид бактерий, насекомых или птиц, которые начнут ими питаться.

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