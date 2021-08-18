В Береговском районе Закарпатской области нашествие экзотических паразитов из Америки
После отдыха на известном озере в селе Дыйда люди начали жаловаться на странные укусы насекомых. На теле появляются покраснения, которые достаточно сильно чешутся, но это явно не укусы комаров.
Об этом пишет местное издание Mukachevo.net.
В издании отметили, что скорее всего, закарпатцы ощутили на себе вторжения американских насекомых-кровопийц, на которых уже жалуются в соседних Словакии и Румынии.
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Стрельбу открыли в Киеве, пуля попала человеку в голову: первые кадры и подробности
Дантес неожиданно заговорил о разводе с Дорофеевой, раскрыв причину: "Ребята, ну это все..."
"Нам хорошо вместе": 17-летний юноша влюбился в 71-летнюю бабушку, фото пары
Отец Беленюка погиб при таинственных обстоятельствах, чемпион раскрыл подробности: "Была инсценировка"
Оказалось, что это Corythucha ciliata — платановый клоп-кружевница, инвазивный вид из Северной Америки, который очень быстро распространился в Европе.
В случае укуса, медики советуют промыть пораженный участок тела водой с мылом, принять антигистаминные лекарства и не чесать место укуса.
Некоторые специалисты из Румынии отмечают, что этих насекомых трудно уничтожить обычными химическими веществами, такими как истребляют комаров, ведь у них сильный иммунитет. Также эти насекомые сильно размножились, поскольку у них нет врага в природе.
Единственный выход — это ждать когда появится местный вид бактерий, насекомых или птиц, которые начнут ими питаться.
Напомним, что в Украине обнаружили жутких существ, от которых нужно держаться на расстоянии.
Как сообщала Politeka, Днепропетровщину облюбовали опасные существа, есть жертвы.
Также Politeka писала, что жители Днепропетровщины напуганы нашествием сколопендр, кадры.