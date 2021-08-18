У Києві сцену для концерту на честь Дня Незалежності розмістили на братській могилі, в якій поховані учасники революційних подій 1917 – 1921 років.

Про це стало відомо з повідомлення у Facebook.

"Цікаво, виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Монтажні роботи відбувалися прямо на Братському похованні учасників Революції 1917 – 1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам'яток", - зазначив заступник голови КМДА у Київській міськраді Володимир Прокопів.

За його словами, пам'ятний знак можна побачити посеред конструкцій. Свій пост Прокопов проілюстрував відповідними знімками. Святкову сцену встановили в Маріїнському парку. У ньому знаходяться братські могили: більшовиків і бійців УНР.

На фотографіях видно, що сцену встановили безпосередньо над монументом, розташованим над могилою. У ній поховані тіла більшовиків. Українські воїни, які захищали нашу державу від «червоних» знайшли спокій біля оглядового майданчика.

Історію з установкою київської сцени на могилах активно підхопили в соціальних мережах. Скандал викликав масу гнівних коментарів українських користувачів. директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович назвав те, що відбувається «дикістю».

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