У Києві сцену для концерту на честь Дня Незалежності розмістили на братській могилі, в якій поховані учасники революційних подій 1917 – 1921 років.
Про це стало відомо з повідомлення у Facebook.
"Цікаво, виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Монтажні роботи відбувалися прямо на Братському похованні учасників Революції 1917 – 1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам'яток", - зазначив заступник голови КМДА у Київській міськраді Володимир Прокопів.
За його словами, пам'ятний знак можна побачити посеред конструкцій. Свій пост Прокопов проілюстрував відповідними знімками. Святкову сцену встановили в Маріїнському парку. У ньому знаходяться братські могили: більшовиків і бійців УНР.
72-річна Пугачова показала себе без макіяжу крупним планом і поскаржилася: "Ось і зморшки..."
Дружина Зіброва вперше розповіла про його важку хворобу: "Ми про це не говорили"
Стрілянину відкрили в Києві, куля влучила людині в голову: перші кадри і подробиці
Небезпечний астероїд летить до Землі: вчені NASA оцінили ризики для планети, "більше, ніж 99% інших"
Екс-фаворитка "Холостяка" Даша в білосніжному вбранні повідомила про важливу подію в житті: "Вітаю, красуня!"
На фотографіях видно, що сцену встановили безпосередньо над монументом, розташованим над могилою. У ній поховані тіла більшовиків. Українські воїни, які захищали нашу державу від «червоних» знайшли спокій біля оглядового майданчика.
Історію з установкою київської сцени на могилах активно підхопили в соціальних мережах. Скандал викликав масу гнівних коментарів українських користувачів. директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович назвав те, що відбувається «дикістю».
Раніше повідомлялося, що стався відмова артистів від участі в концерті Дня Незалежності
Також, в Україні випускають нові купюри
Politeka розповідала, що у МОЗ оголосили про подарунок до Дня Незалежності вакцинованим українцям