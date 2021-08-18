В Киеве сцену для концерта в честь Дня Независимости разместили на братской могиле, в которой захоронены участники революционных событий 1917 – 1921 годов.
Об этом стало известно из сообщения в Facebook.
«Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Монтажные работы происходили прямо на Братском захоронении участников Революции 1917 – 1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников», - заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив.
По его словам, памятный знак можно увидеть посреди конструкций. Свой пост Прокопов проиллюстрировал соответствующими снимками. Праздничную сцену установили в Мариинском парке. В нем находятся братские могилы: большевиков и бойцов УНР.
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На фотографиях видно, что сцену установили непосредственно над монументом, расположенным над могилой. В ней похоронены тела большевиков. Украинские воины, которые защищали наше государство от «красных» нашли покой возле смотровой площадки.
Историю с установкой киевской сцены на могилах активно подхватили в социальных сетях. Скандал вызвал массу гневных комментариев украинских пользователей. директор Института нацпамяти Владимир Вятрович назвал происходящее «дикостью».
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