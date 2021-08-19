У Бобринці Кіровоградської області 18 серпня було знайдено тіло 16-річної Вікторії Макаренко

Дівчину дві доби шукали рідні та поліція. Її тіло лежало на дні покинутої криниці з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції Кіровоградської області.

Дівчина пішла з дому погуляти з друзями ще в неділю, 15 серпня, коли наступного дня вона перестала виходити на зв'язок, батьки звернулися за допомогою до правоохоронців.

Віку Макаренко шукали 60 співробітників відділення поліції, включаючи патрульних і кінологів. До пошуків підключилися волонтери та сусіди зниклої. Пошуки неповнолітньої тривали три дні.

У середу, 18 серпня, в результаті пошукових заходів, мертву дівчину з тілесними ушкодженнями виявили в покинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала.

Зараз криміналісти з'ясовують причини і обставини смерті Вікторії. Характер травм, які отримала дівчина, скасовують для слідства версію самогубства.

Тому зараз установлюють всі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.



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