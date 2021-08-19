В Бобринце Кировоградской области 18 августа было найдено тело 16-летней Виктории Макаренко

Девушку двое суток искали родные и полиция. Ее тело лежало на дне заброшенного колодца с тяжелыми телесными повреждениями.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Кировоградской области.

полиция, полиция Украины

Девушка ушла из дома погулять с друзьями еще в воскресенье, 15 августа, когда на следующий день она перестала выходить на связь, родители обратились за помощью к правоохранителям.

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Вику Макаренко искали 60 сотрудников отделения полиции, включая патрульных и кинологов. К поискам подключились волонтеры и соседи пропавшей. Поиски несовершеннолетней длились три дня.

В среду, 18 августа, в результате поисковых мероприятий, мертвую девушку с телесными повреждениями обнаружили в заброшенном колодце на территории населенного пункта, где она проживала.

Сейчас криминалисты выясняют причины и обстоятельства смерти Виктории. Характер травм, которые получила девушка, отменяют для следствия версию самоубийства.

Потому сейчас установливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.

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