В Бобринце Кировоградской области 18 августа было найдено тело 16-летней Виктории Макаренко
Девушку двое суток искали родные и полиция. Ее тело лежало на дне заброшенного колодца с тяжелыми телесными повреждениями.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Кировоградской области.
Девушка ушла из дома погулять с друзьями еще в воскресенье, 15 августа, когда на следующий день она перестала выходить на связь, родители обратились за помощью к правоохранителям.
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Вику Макаренко искали 60 сотрудников отделения полиции, включая патрульных и кинологов. К поискам подключились волонтеры и соседи пропавшей. Поиски несовершеннолетней длились три дня.
В среду, 18 августа, в результате поисковых мероприятий, мертвую девушку с телесными повреждениями обнаружили в заброшенном колодце на территории населенного пункта, где она проживала.
Сейчас криминалисты выясняют причины и обстоятельства смерти Виктории. Характер травм, которые получила девушка, отменяют для следствия версию самоубийства.
Потому сейчас установливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.
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