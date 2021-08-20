У Херсонській області в морі пропали відпочивальники зі Львова

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Трагедія сталася біля селища Лазурне Скадовського району Херсонської області.

Під час купання в морі на матраці пропали батько з сином - 1980 і 2013 року народження.

Співробітники поліції знайшли тіло потонулої дитини. Хлопчика намагалися реанімувати, але було пізно.

До пошуків чоловіка залучили водолазний підрозділ ДСНС.

На ніч її припиняли, зараз водолази продовжать обстежувати морське дно.

Також раніше повідомлялося, що на центральному пляжі Запоріжжя у воді потонув підліток 2006 року народження - йому було 15 років.

Відомо, що він з друзями стрибав у воду з причалу, де купатися заборонено. І після стрибка 15 - річний хлопець не виринув-у нього трапилася судома. Товариші хлопця намагалися покликати на допомогу дорослих, але ті спочатку думали, що діти жартують.



Нагадаємо, що в Кременчуці Полтавської області однорічна дитина потонула у ванній, медики.

Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.

Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в море і потонула.