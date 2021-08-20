В Херсонской области в море пропали отдыхающие со Львова

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Трагедия произошла возле поселка Лазурное Скадовского района Херсонской области.

Во время купания в море на матрасе пропали отец с сыном - 1980 и 2013 года рождения.

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Сотрудники полиции нашли тело утонувшего ребенка. Мальчика пытались реанимировать, но было поздно.

К поискам мужчины привлекли водолазное подразделение ГСЧС.

На ночь ее приостанавливали, сейчас водолазы продолжат обследовать морское дно.

Также ранее сообщалось, что на Центральном пляже Запорожья в воде утонул подросток 2006 года рождения - ему было 15 лет.

Известно, что он с друзьями прыгал в воду с причала, где купаться запрещено. И после прыжка 15-летний парень не вынырнул - у него случилась судорога. Товарищи парня пытались позвать на помощь взрослых, но те сначала думали, что дети шутят.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.

Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в море и утонула.