В Херсонской области в море пропали отдыхающие со Львова

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Трагедия произошла возле поселка Лазурное Скадовского района Херсонской области.

Во время купания в море на матрасе пропали отец с сыном - 1980 и 2013 года рождения.

Сотрудники полиции нашли тело утонувшего ребенка. Мальчика пытались реанимировать, но было поздно.

К поискам мужчины привлекли водолазное подразделение ГСЧС.

На ночь ее приостанавливали, сейчас водолазы продолжат обследовать морское дно.

Также ранее сообщалось, что на Центральном пляже Запорожья в воде утонул подросток 2006 года рождения - ему было 15 лет.

Известно, что он с друзьями прыгал в воду с причала, где купаться запрещено. И после прыжка 15-летний парень не вынырнул - у него случилась судорога. Товарищи парня пытались позвать на помощь взрослых, но те сначала думали, что дети шутят.



Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.

Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в море и утонула.