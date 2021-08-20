У Харківській області вилучили чотирьох дітей у матері
Жителі села, де проживала сім'я, повідомили в поліцію про аморальний спосіб життя жінки.
Для перевірки відразу вирушила комісія.
У будинку було виявлено матір, яка була п'яною і не могла виконувати свої батьківські обов'язки.
Антисанітарні умови, безлад, відсутність їжі та запасів продуктів харчування вразили комісію.
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На підставі побаченого, правоохоронці вилучили з сім'ї двох хлопчиків 10 і 2 років і двох дівчаток 8 і 5 років.
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