У Харківській області вилучили чотирьох дітей у матері

Жителі села, де проживала сім'я, повідомили в поліцію про аморальний спосіб життя жінки.

Для перевірки відразу вирушила комісія.

У будинку було виявлено матір, яка була п'яною і не могла виконувати свої батьківські обов'язки.

Антисанітарні умови, безлад, відсутність їжі та запасів продуктів харчування вразили комісію.

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На підставі побаченого, правоохоронці вилучили з сім'ї двох хлопчиків 10 і 2 років і двох дівчаток 8 і 5 років.

Раніше ми повідомляли, що в Хмельницькому стався схожий інцидент.
До правоохоронців звернувся місцевий житель, який і побачив на вулиці неадекватну жінку з дитиною на руках.
Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили там місцеву жительку у нетверезому стані.

Вона ледве трималася на ногах, поводилася агресивно і висловлювалася нецензурною лайкою на перехожих і співробітників поліції.