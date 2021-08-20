Ну как же так

В Харьковской области изъяли четверых детей у матери

Жители села, где проживала семья, сообщили в полицию об аморальном образе жизни женщины.

Для проверки сразу отправилась комиссия.

В доме было обнаружено мать, которая была пьяной и не могла выполнять свои родительские обязанности.

Антисанитарные условия, беспорядок, отсутствие пищи и запасов продуктов питания поразили комиссию.

На основании увиденного, правоохранители изъяли из семьи двух мальчиков 10 и 2 лет и двух девочек 8 и 5 лет.