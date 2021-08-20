В Харьковской области изъяли четверых детей у матери

Жители села, где проживала семья, сообщили в полицию об аморальном образе жизни женщины.

Для проверки сразу отправилась комиссия.

В доме было обнаружено мать, которая была пьяной и не могла выполнять свои родительские обязанности.

Антисанитарные условия, беспорядок, отсутствие пищи и запасов продуктов питания поразили комиссию.

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На основании увиденного, правоохранители изъяли из семьи двух мальчиков 10 и 2 лет и двух девочек 8 и 5 лет.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницком произошел похожий инцидент.
К правоохранителям обратился местный житель, который и увидел на улице неадекватную женщину с ребенком на руках.
Патрульные прибыли по указанному адресу и обнаружили там местную жительницу в нетрезвом состоянии.

Она еле держалась на ногах, вела себя агрессивно и выражалась нецензурной бранью на прохожих и сотрудников полиции.