В Харьковской области изъяли четверых детей у матери
Жители села, где проживала семья, сообщили в полицию об аморальном образе жизни женщины.
Для проверки сразу отправилась комиссия.
В доме было обнаружено мать, которая была пьяной и не могла выполнять свои родительские обязанности.
Антисанитарные условия, беспорядок, отсутствие пищи и запасов продуктов питания поразили комиссию.
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На основании увиденного, правоохранители изъяли из семьи двух мальчиков 10 и 2 лет и двух девочек 8 и 5 лет.
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