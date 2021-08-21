Українська блогерка назвала "маячнею" репетицію параду до Дня Незалежності
Дівчину обурило те, що через перекриті вулиці у столиці утворилися затори.
Відео Аня Бондаренко опублікувала у своєму акаунті в Instagram.
"Оце звичайно підстава просто... Скажіть, кому потрібен цей парад з такими пробками? Явно не людям, які живуть у Києві", – зі сміхом заявила дівчина, сидячи в автомобілі, який стояв у заторі.
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Потім Бондаренко вийшла з машини і зняла на телефон військову техніку.
"Ось це заради цього весь Київ стоїть у заторах... Просто маячня", - різко висловилася блогерка.
Думки українців щодо заяви дівчини розділилися:
"Повністю підтримую! Перекрити підлогу міста на 3 дні заради того, щоб показати літачки і машинки? Скільки мільйонів було виділено на це? Декомунізація? Де??? Тепер ми парад пускаємо не на 9 травня, а на день незалежності... далеко ми пішли... де всі передвиборчі обіцянки? Прям як гра в" Вгадай мелодію " - Я вгадаю цю пісню з двох нот...ну ну...тільки пил в очі", " та кому цікава думка якийсь ку*ви ? То блогер ? На роботу нехай краще піде", - пишуть українці в мережі.
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