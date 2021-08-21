Украинская блогерша назвала "бредом" репетицию парада ко Дню Независимости
Девушку возмутило то, что из-за перекрытых улиц в столице образовались пробки.
Видео Аня Бондаренко опубликовала в своем аккаунте в Instagram.
"Вот это конечно подстава просто... Скажите, кому нужен этот парад с такими пробками? Явно не людям, которые живут в Киеве", – со смехом заявила девушка, сидя в автомобиле, который стоял в пробке.
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Потом Бондаренко вышла из машины и засняла на телефон военную технику.
"Вот это ради этого весь Киев стоит в пробках... Просто бред", – резко высказалась блогерша.
Мнения украинцев относительно заявления девушки разделились:
"Полностью поддерживаю! Перекрыть пол города на 3 дня ради того, чтобы показать самолетики и машинки? Сколько миллионов было выделено на это? Декоммунизация? Где??? Теперь мы парад пускаем не на 9 мая, а на день независимости... далеко мы ушли... где все предвыборные обещания? Прям как игра в "угадай мелодию" - я угадаю эту песню из двух нот...ну ну...только пыль в глаза", "Да кому интересно мнение какой-то ку*вы ? То блогер ? На работу пусть лучше пойдет", - пишут украинцы в сети.
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