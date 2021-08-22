Хто в Україні може вийти на пенсію, не чекаючи 60-річного віку

В Україні незабаром підвищать пенсійний вік для жінок, а з січня наступного року посилять вимоги по стажу з 27 до 29 років. У той же час, в деяких випадках українці мають право вийти на пенсію до досягнення 60 років і необхідного стажу.

Пенсійний фонд України розкрили, як це зробити.

Йдеться про пенсію за вислугу років при наявності особливого цивільного або військового стажу.

За вислугу років на пенсію мають право: деякі працівники освіти, охорони здоров'я та соцзабезпечення; деякі працівники авіації та льотно-випробувального складу; працівники, зайняті в перевезеннях і безпеки руху на залізничному транспорті і метро; водії вантажного автотранспорту вантажівок на шахтах, рудниках, кар'єрах і т.п.; механізатори на вантажно-розвантажувальних роботах в портах; працівники, зайняті на польових роботах; робітники і майстри лісозаготівель і лісосплавів; артисти, актори театру.

Представникам цих професій потрібно мати достатню кількість спеціального стажу і досягти 60 років.

Пенсія за вислугу років призначається за наявності спеціального стажу: 25 років — станом на 1 квітня 2015 року; 25 років і 6 місяців — на 31 грудня 2015 року і 26 років і 6 місяців — на 11 жовтня 2017 року.

Деякі офіцери можуть вийти на пенсію в 45 років при наявності 20 і більше років стажу, а якщо він закінчив Суворовське училище і потім прослужив 25 років, має право вийти на пенсію і в 41-42 роки.

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