Кто в Украине может выйти на пенсию, не дожидаясь 60-летнего возраста
В Украине вскоре повысят пенсионный возраст для женщин, а с января следующего года ужесточат требования по стажу с 27 до 29 лет. В то же время, в некоторых случаях украинцы имеют право выйти на пенсию до достижения 60 лет и необходимого стажа.
Пенсионный фонд Украины раскрыл, как это сделать.
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Речь идет о пенсии за выслугу лет при наличии особого гражданского или военного стажа.
За выслугу лет на пенсию имеют право: некоторые работники образования, здравоохранения и соцобеспечения; некоторые работники авиации и летно-испытательного состава; работники, занятые в перевозках и безопасности движения на железнодорожном транспорте и метро; водители грузового автотранспорта грузовиков на шахтах, рудниках, карьерах и т. п.; механизаторы на погрузочно-разгрузочных работах в портах; работники, занятые на полевых работах; рабочие и мастера лесозаготовок и лесосплавов; артисты, актеры театра.
Представителям этих профессий нужно иметь достаточное количество специального стажа и достичь 60 лет.
Пенсия за выслугу лет назначается при наличии специального стажа: 25 лет — по состоянию на 1 апреля 2015 года; 25 лет и 6 месяцев — на 31 декабря 2015 года и 26 лет и 6 месяцев — на 11 октября 2017 года.
Некоторые офицеры могут выйти на пенсию в 45 лет при наличии 20 и более лет стажа, а если он закончил суворовское училище и затем прослужил 25 лет, имеет право выйти на пенсию и в 41−42 года.
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