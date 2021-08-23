Чемпіон світу WBA Джервонта Девіс (24-0, 23 КО) дивом уникнув трагедії
Так, приватний літак на якому знаходився боксер ледь не розбився під час зльоту.
Напередодні боксер в мережі розмістив фотографії, де разом зі своєю командою сідає в літак. Через годину Джервонта вийшов у прямий ефір в Instagram і розповів про страшну НП.
"Літак розбився. Він навіть не злетів. Він злетів, але не злетів. Боже мій. Я в порядку, просто моя дупа горить, я сиджу на цьому гарячому бетоні", - заявив Девіс.
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В Instagram-сторіс Джервонта говорив з одним зі своїх друзів, який розмовляв з пілотом.
"Пілот сказав" літак став некерований". Нас врятував Бог".
До слова, українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко вважаються одними з кращих у світіПро це свідчить рейтинг від ESPN, до якого увійшли кращі боксери світу незалежно від вагової категорії.
Очолює рейтинг чемпіон у середній вазі Канело Альварес.
А ось у нижній частині списку топ - 10 спортсменів відбулася тільки одна зміна-Василь Ломаченко потіснив Олександра Усика з восьмого місця.
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