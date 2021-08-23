Чемпіон світу WBA Джервонта Девіс (24-0, 23 КО) дивом уникнув трагедії

Так, приватний літак на якому знаходився боксер ледь не розбився під час зльоту.

Напередодні боксер в мережі розмістив фотографії, де разом зі своєю командою сідає в літак. Через годину Джервонта вийшов у прямий ефір в Instagram і розповів про страшну НП.

"Літак розбився. Він навіть не злетів. Він злетів, але не злетів. Боже мій. Я в порядку, просто моя дупа горить, я сиджу на цьому гарячому бетоні", - заявив Девіс.

Популярні новини зараз

Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"

Україну накриє дощами, температура почне падати: де очікувати похолодання і злив

Настя Каменських вдарила свою танцівницю прямо на сцені: "Як довбанула..."

Знайдено тіло екс-начальника Нацполіції: перші подробиці трагедії

Лорак в Одесі вийшла на сцену в трусах і ліфчику, Кіркоров не змовчав: "Бісишся, що тебе не запросили"
Показати ще

В Instagram-сторіс Джервонта говорив з одним зі своїх друзів, який розмовляв з пілотом.

"Пілот сказав" літак став некерований". Нас врятував Бог".

До слова, українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко вважаються одними з кращих у світі

Про це свідчить рейтинг від ESPN, до якого увійшли кращі боксери світу незалежно від вагової категорії.

Очолює рейтинг чемпіон у середній вазі Канело Альварес.

А ось у нижній частині списку топ - 10 спортсменів відбулася тільки одна зміна-Василь Ломаченко потіснив Олександра Усика з восьмого місця.

Ломаченко, Усик