Чемпион мира WBA Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) чудом избежал трагедии

Так, частный самолет на котором находился боксер едва не разбился во время взлета.

Накануне боксер в сети разместил фотографии, где вместе со своей командой садится в самолет. Спустя час Джервонта вышел в прямой эфир в Instagram и рассказал о жутком ЧП.

"Самолет разбился. Он даже не взлетел. Он взлетел, но не взлетел. Боже мой. Я в порядке, просто моя задница горит, я сижу на этом горячем бетоне", – заявил Дэвис.

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В Инстаграм-сторис Джервонта говорил с одним из своих друзей, который разговаривал с пилотом.

"Пилот сказал "Самолет стал неуправляемый". Нас спас Бог".

К слову, украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко считаются одними из лучших в мире

Об этом свидетельствует рейтинг от ESPN, в который вошли лучшие боксеры мира вне зависимости от весовой категории.

Возглавляет рейтинг чемпион в среднем весе Канело Альварес.

А вот в нижней части списка топ-10 спортсменов произошло только одно изменение - Василий Ломаченко потеснил Александра Усика с восьмого места.

Ломаченко, Усик