Чемпион мира WBA Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) чудом избежал трагедии

Так, частный самолет на котором находился боксер едва не разбился во время взлета.

Накануне боксер в сети разместил фотографии, где вместе со своей командой садится в самолет. Спустя час Джервонта вышел в прямой эфир в Instagram и рассказал о жутком ЧП.

"Самолет разбился. Он даже не взлетел. Он взлетел, но не взлетел. Боже мой. Я в порядке, просто моя задница горит, я сижу на этом горячем бетоне", – заявил Дэвис.

В Инстаграм-сторис Джервонта говорил с одним из своих друзей, который разговаривал с пилотом.

"Пилот сказал "Самолет стал неуправляемый". Нас спас Бог".