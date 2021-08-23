Чемпион мира WBA Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) чудом избежал трагедии
Так, частный самолет на котором находился боксер едва не разбился во время взлета.
Накануне боксер в сети разместил фотографии, где вместе со своей командой садится в самолет. Спустя час Джервонта вышел в прямой эфир в Instagram и рассказал о жутком ЧП.
"Самолет разбился. Он даже не взлетел. Он взлетел, но не взлетел. Боже мой. Я в порядке, просто моя задница горит, я сижу на этом горячем бетоне", – заявил Дэвис.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Галкин снял дочку Пугачевой за интересным занятием, будущая звезда подрастает: "Красиво хулиганите"
Ведущий "Холостячки" Решетник высказался о неожиданном примирении Мишиной и Эллерта: "Верю..."
50-летнюю дочь Пугачевой Орбакайте с трудом узнали на пляже, честные фото: "Для её возраста..."
Дочь Кошевого из "Квартал 95" произвела фурор на красной дорожке: "Почему Варя в 13 выглядит на 20?"
В Инстаграм-сторис Джервонта говорил с одним из своих друзей, который разговаривал с пилотом.
"Пилот сказал "Самолет стал неуправляемый". Нас спас Бог".
К слову, украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко считаются одними из лучших в миреОб этом свидетельствует рейтинг от ESPN, в который вошли лучшие боксеры мира вне зависимости от весовой категории.
Возглавляет рейтинг чемпион в среднем весе Канело Альварес.
А вот в нижней части списка топ-10 спортсменов произошло только одно изменение - Василий Ломаченко потеснил Александра Усика с восьмого места.
Напомним о громком поражении Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину: "Это было..."
Как сообщала Politeka, Усик назвал главную причину поражения Ломаченко: "Теофимо помогли"
Также Politeka писала, что легенда бокса дал прогноз на бой Усика с Джошуа: "Увеличенная копия Ломаченко".