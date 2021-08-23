Нова втрата трапилася у світі радянського кіно
У 78 років помер радянський, російський співак і актор, заслужений артист Молдавської РСР і заслужений артист Росії Георгій Васильович Мотінов. Актор пішов з життя 22 серпня з невідомих причин. Про це
Георгій Мотінов народився 13 жовтня 1943 року в Красноярську. Він закінчив ГІТІС. Після цього працював солістом Московського державного академічного театру оперети, театру опери та балету Кишинева, Свердловського академічного театру музичної комедії, Пермського і Воронезького театрів опери та балету.
Чоловік був дуже талановитий. Його творча біографія налічує близько ста партій в операх і оперетах, в тому числі Онєгіна, Фігаро і Петруччіо.
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