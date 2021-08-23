Новая потеря случилась в мире советского кино

В 78 лет скончался советский, российский певец и актер, заслуженный артист Молдавской ССР и заслуженный артист России Георгий Васильевич Мотинов. Актер ушел из жизни 22 августа по неизвестным причинам. Об этом сообщает "Культура 24".

Георгий Мотинов родился 13 октября 1943 года в Красноярске. Он окончил ГИТИС. После этого работал солистом Московского государственного академического театра оперетты, Театра оперы и балета Кишинёва, Свердловского академического театра музыкальной комедии, Пермского и Воронежского театров оперы и балета.

Мужчина был очень талантлив. Его творческая биография насчитывает около ста партий в операх и опереттах, в том числе Онегина, Фигаро и Петруччио.

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