Не встигли вщухнути пристрасті з обіймами Ярослави Магучіх зі спортсменкою з РФ, як в українському спорті стався новий скандал
Український боксер Олександр Хижняк на церемонії AIBA в Сербії влаштував фотосесію з американським боксером Ройом Джонсом-молодшим. Останній, крім спортивної кар'єри, відомий своєю прихильністю до Росії і дружби з Володимиром Путіним.
Фото опублікував сам Хижняк у своєму Instagram.
На церемонії AIBA в Сербії срібний призер Олімпіади-2020 в Токіо зустрівся з легендарним американським боксером Роєм Джонсом-молодшим і не упустив шанс зробити спільне фото.
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"Радий був зустріти і познайомитися зі світовою легендою боксу, який також відомий своєю музичною та акторською діяльністю", - підписав спільне фото Олександр Хижняк.
Український боксер забув або, можливо, і не знав про ще одну діяльність, яка "прославила" Джонса – його прихильність до росіян.
Срібний призер Олімпіади з США в 2015 році випросив у Володимира Путіна російське громадянство, щоб "простіше було вести бізнес". Бізнес він хотів відкривати в окупованому Росією Криму. У відповідь Росія погасила податкові борги боксера в США в розмірі 3 млн доларів. Джонс хвалив президента Росії і зустрічався з ним у Севастополі, через що був включений в базу "Миротворця".
Випадок з Олександром Хижняком є вже другим подібним за останній місяць. Першою була атлетка Ярослава Магучіх, яка зробила спільне фото в обіймах представниці Росії Марії Ласіцкене. Скандал з Манучих нічому не навчив Хижняка.
Нагадаємо, що Горуна став на захист Магучіх після фото з росіянкою.
Як Politeka писала, скандал розгорівся через фото української спортсменки з колегою з РФ.
Також Politeka розповідала, що Беленюк засудив цькування 19-річної Магучіх.