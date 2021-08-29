Это залет посерьезнее, чем у Магучих

Не успели утихнуть страсти с объятиями Ярославы Магучих со спортсменкой из РФ, как в украинском спорте случился новый скандал

Украинский боксер Александр Хижняк на церемонии AIBA в Сербии устроил фотосессию с американским боксером Ройом Джонсом-младшим. Последний, кроме спортивной карьеры, известный своей приверженностью к России и дружбе с Владимиром Путиным.

Фото опубликовал сам Хижняк в своем Instagram.

На церемонии AIBA в Сербии серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио встретился с легендарным американским боксером Роем Джонсом-младшим и не упустил шанс сделать совместное фото.

"Рад был встретить и познакомиться с мировой легендой бокса, который также известен своей музыкальной и актерской деятельностью", – подписал совместное фото Александр Хижняк.

Украинский боксер забыл или, возможно, и не знал об еще одной деятельности, которая "прославила" Джонса – его приверженность к россиянам.

Серебряный призер Олимпиады из США в 2015 году выпросил у Владимира Путина российское гражданство, чтобы "проще было вести бизнес". Бизнес он хотел открывать в оккупированном Россией Крыму. В ответ Россия погасила налоговые долги боксера в США в размере 3 млн долларов. Джонс хвалил президента России и встречался с ним в Севастополе, из-за чего был включен в базу "Миротворца".

Случай с Александром Хижняком является уже вторым подобным за последний месяц. Первой была атлетка Ярослава Магучих, которая сделала совместное фото в объятиях представительницы России Марии Ласицкене. Скандал с Манучих ничему не научил Хижняка.

Напомним, что Горуна встал на защиту Магучих после фото с россиянкой.

Как Politeka писала, скандал разгорелся из-за фото украинской спортсменки с коллегой из РФ.

Также Politeka рассказывала, что Беленюк осудил травлю 19-летней Магучих.