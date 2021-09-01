На місці події працюють криміналісти, вони вилучили залишки вибухового пристрою
На Прикарпатті в Калуші Івано-Франківської області в квартирі п'ятиповерхового будинку прогримів вибух. Подія трапилася ввечері 31 серпня.
Про це повідомляти прес-служба ГУ НПУ.
Зі слів мешканців будинку, близько 16: 00 в будинку пролунав гучний звук, схожий на вибух. Поліція і швидка примчали на місце НП.
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Місце вибуху вдалося визначити швидко. У квартирі поліцейські знайшли тіло 51-річного чоловіка. Попередня причина смерті-травми, отримані в результаті вибуху гранати. Як повідомляють місцеві ЗМІ, загиблим є ветеран АТО.
На місці події криміналісти вилучили залишки вибухового пристрою, їх направлять на проведення експертизи.
Відкрито кримінальну справу за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з додатковою кваліфікацією-нещасний випадок) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Нагадаємо, сім вибухів пролунало на Харківщині, кадри НП: злетілися піротехніки.
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