На месте происшествия работают криминалисты, они изъяли остатки взрывного устройства

На Прикарпатье в Калуше Ивано-Франковской области в квартире пятиэтажного дома прогремел взрыв. Происшествие случилось вечером 31 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ.

Со слов жильцов дома, около 16:00 в доме прозвучал громкий звук, похожий на взрыв. Полиция и скорая примчались на место ЧП.

Место взрыва удалось определить быстро. В нужной квартире полицейские нашли тело 51-летнего мужчины. Предварительная причина смерти – травмы, полученные в результате взрыва гранаты. Как сообщают местные СМИ, погибшим является ветеран АТО.

На месте происшествия криминалисты изъяли остатки взрывного устройства, их направят на проведение экспертизы.

Открыто уголовное дело по предварительной квалификации - ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией - несчастный случай) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

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