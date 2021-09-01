Стало відомо про порушення правил поведінки під час перельоту на борту повітряного судна
Так, жінка в літаку закурила сигарету через те, що у неї був "важкий день". Пасажири зняли це на відео, вкрай шоковані тим, що відбувається.
Відповідний ролик опублікували на сторінці в TikTok.
Одна з пасажирок Беатріс Трифонова зняла на камеру момент, як недалеко від неї сидить жінка та починає курити прямо в літаку. Жінка летіла рейсом авіакомпанії Spirit Airlines. Літак повинен був приземлитися в аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді.
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"Вибачте, ви курите сигарети прямо зараз?",- запитує у жінки один з пасажирів.
У цей момент порушниця правил відповіла: "Відчепіться... У мене був важкий день".
В результаті співробітники поліції аеропорту Форт-Лодердейл попросили пасажирку покинути борт літака. Одна з пасажирок зазначила, що до куріння жінка випила подвійну порцію журавлинної горілки.
Пізніше стало відомо, що порушницю вдалося вивести з літака і тепер правоохоронці будуть розбиратися в ситуації.
Нагадаємо, что літакам Білорусі заборонили літати в ЄС, скандал набирає обертів: вимоги і список країн.
Як повідомляла Politeka, літак з пасажирами летів зі Стамбула до Києва здійснив аварійну підсадку.
Також Politeka писала, що на борту літака, який летів з Києва до Домінікани стався конфлікт між пасажирами.