Пасажири були шоковані тим, що відбувається

Стало відомо про порушення правил поведінки під час перельоту на борту повітряного судна

Так, жінка в літаку закурила сигарету через те, що у неї був "важкий день". Пасажири зняли це на відео, вкрай шоковані тим, що відбувається.

Відповідний ролик опублікували на сторінці в TikTok.

Одна з пасажирок Беатріс Трифонова зняла на камеру момент, як недалеко від неї сидить жінка та починає курити прямо в літаку. Жінка летіла рейсом авіакомпанії Spirit Airlines. Літак повинен був приземлитися в аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді.

"Вибачте, ви курите сигарети прямо зараз?",- запитує у жінки один з пасажирів.

У цей момент порушниця правил відповіла: "Відчепіться... У мене був важкий день".

В результаті співробітники поліції аеропорту Форт-Лодердейл попросили пасажирку покинути борт літака. Одна з пасажирок зазначила, що до куріння жінка випила подвійну порцію журавлинної горілки.

Пізніше стало відомо, що порушницю вдалося вивести з літака і тепер правоохоронці будуть розбиратися в ситуації.

Нагадаємо, что літакам Білорусі заборонили літати в ЄС, скандал набирає обертів: вимоги і список країн.

Як повідомляла Politeka, літак з пасажирами летів зі Стамбула до Києва здійснив аварійну підсадку.

Також Politeka писала, що на борту літака, який летів з Києва до Домінікани стався конфлікт між пасажирами.