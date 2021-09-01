Стало известно о нарушении правил поведения во время перелета на борту воздушного судна
Так, женщина в самолете закурила сигарету из-за того, что у нее был "тяжелый день". Пассажиры засняли это на видео, крайне шокированные происходящем.
Соответствующий ролик опубликовали на странице в TikTok.
Одна из пассажирок Беатрис Трифонова засняла на камеру момент, как недалеко от нее сидящая женщина начала курить прямо в самолете. Женщина летела рейсом авиакомпании Spirit Airlines. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде.
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"Извините, вы курите сигареты прямо сейчас?", - спрашивает у женщины один из пассажиров.
В этот момент нарушительница правил ответила: "Отстаньте... У меня был тяжелый день".
В результате сотрудники полиции аэропорта Форт-Лодердейл попросили пассажирку покинуть борт самолета. Одна из пассажирок отметила, что до курения женщина выпила двойную порцию клюквенной водки.
Позже стало известно, что нарушительницу удалось вывести из самолета и теперь правоохранители будут разбираться в ситуации.
Напомним, что самолетам Беларуси запретили летать в ЕС, скандал набирает обороты: требования и список стран.
Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадкуъ.
Также Politeka писала, что ъна борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.