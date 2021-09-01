Стало известно о нарушении правил поведения во время перелета на борту воздушного судна

Так, женщина в самолете закурила сигарету из-за того, что у нее был "тяжелый день". Пассажиры засняли это на видео, крайне шокированные происходящем.

Соответствующий ролик опубликовали на странице в TikTok.

Одна из пассажирок Беатрис Трифонова засняла на камеру момент, как недалеко от нее сидящая женщина начала курить прямо в самолете. Женщина летела рейсом авиакомпании Spirit Airlines. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде.

"Извините, вы курите сигареты прямо сейчас?", - спрашивает у женщины один из пассажиров.

В этот момент нарушительница правил ответила: "Отстаньте... У меня был тяжелый день".

В результате сотрудники полиции аэропорта Форт-Лодердейл попросили пассажирку покинуть борт самолета. Одна из пассажирок отметила, что до курения женщина выпила двойную порцию клюквенной водки.

Позже стало известно, что нарушительницу удалось вывести из самолета и теперь правоохранители будут разбираться в ситуации.

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