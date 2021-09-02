Погода в Україні зіпсує настрій тим, хто розраховував на теплу осінь
Як передає Politeka.net, осінь атакувала українців з перших днів, обрушивши дощ на половину країни. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в четвер в Україні різко зіпсується погода. Дощі очікуються в східних, центральних і південних регіонах. Сухо буде тільки на Заході. При цьому температура повітря різко впаде у всіх областях.
На Заході в четвер очікується суха погода, але температура повітря впаде до 14-18 градусів. Найхолодніше буде в самих крайніх областях.
Починаючи з Житомирської та Вінницької областей Україну атакують осінні дощі. У центрі очікується 14-18 градусів. Найхолодніше буде в столиці.
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У східних і південних областях буде трохи тепліше – до 18-22 градусів. При цьому протягом дня очікуються опади.
Додамо, що вночі температура в окремих регіонах впаде до 9 градусів. У найближчі кілька днів в Україні очікується похолодання.
Відзначимо, що осінь в Україні буде прохолодною і сухою. За прогнозами, вже у жовтні дощів практично не буде. Аномальних температур в цьому році не очікується. Погода буде традиційно осінньою.
Нагадаємо, що в Україні оголошено штормове попередження, грозові дощі обрушаться на половину країни.
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