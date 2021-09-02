Погода в Украине подпортит настроение тем, кто рассчитывал на теплую осень

Как передает Politeka.net, осень атаковала украинцев с первых дней, обрушив дождь на половину страны. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг в Украине резко испортится погода. Дожди ожидаются в восточных, центральных и южных регионах. Сухо будет только на Западе. При этом температура воздуха резко упадет во всех областях.

На Западе в четверг ожидается сухая погода, но температура воздуха упадет до 14-18 градусов. Холоднее всего будет в самых крайних областях.

Начиная с Житомирской и Винницкой областей Украину атакуют осенние дожди. В Центре ожидается 14-18 градусов. Холоднее всего будет в столице.

В восточных и южных областях будет немного теплее – до 18-22 градусов. При этом на протяжение дня ожидаются осадки.

Добавим, что ночью температура в отдельных регионах упадет до 9 градусов. В ближайшие несколько дней в Украине ожидается похолодание.

Отметим, что осень в Украине будет прохладной и сухой. По прогнозам, уже в октябре дождей практически не будет. Аномальных температур в этом году не ожидается. Погода будет традиционно осенней.

Напомним, что в Украине объявлена опасность, грозовые дожди обрушатся на половину страны.

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