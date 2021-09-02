На острові Кіпр під час екскурсії по Ларнаку туристка з Росії залізла в усипальницю святого Лазаря і не змогла вибратися.

Про це повідомляє Mash.

Виявилося, що любителька старожитностей не врахувала параметри власного тіла і в усипальницю не вмістилася. Група інших туристів помітила, як все сталося і допомогла постраждалій. Відомо, що жінці притиснуло ноги. Операція з порятунку туристки потрапила на відео.

Церква Святого Лазаря, в якій сталася подія, відноситься до IX століття. Цей християнський храм розташований на Кіпрі в Ларнаці. Своє ім'я храм отримав від Лазаря з Віфанії.

Відповідно до біблійного тексту, саме цього праведника воскресив Христос. Коли Лазар був воскрешений, йому довелося тікати з Юдеї через переслідування. Звідти він дістався до території нинішнього міста Ларнаки, де став першим єпископом.

З дня Воскресіння праведнику вдалося прожити тридцять років. Він раптово помер саме на території Кіпру. Церкву святого Лазаря побудували над гробницею праведника. Гробниця Лазаря збереглася до теперішнього часу. Знайти її можна в печері, з правого боку від вівтаря. Там можна відшукати голову і половину кісток праведника. Другу частину мощей хрестоносці перенесли у французьке місто Марсель.

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