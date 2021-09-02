На острове Кипр во время экскурсии по Ларнаку туристка из России залезла в усыпальницу святого Лазаря и не смогла выбраться.

Об этом сообщает Mash.

Оказалось, что любительница древностей не учла параметры собственного тела и в усыпальницу не уместилась. Группа других туристов заметила, как все произошло и помогла пострадавшей. Известно, что женщине прижало ноги. Операция по спасению туристки попала на видео.

Церковь Святого Лазаря, в которой случилось происшествие, относится к IX веку. Этот христианский храм расположен на Кипре в Ларнаке. Свое имя храм получил от Лазаря из Вифании.

В соответствии с библейским текстом, именно этого праведника воскресил Христос. Когда Лазарь был воскрешен, ему пришлось бежать из Иудеи из-за преследований. Оттуда он добрался до территории нынешнего города Ларнаки, где стал первым епископом.

Со дня воскресения праведнику удалось прожить тридцать лет. Он внезапно умер именно на территории Кипра. Церковь святого Лазаря построили над гробницей праведника. Гробница Лазаря сохранилась до настоящего времени. Найти ее можно в пещере, с правой стороны от алтаря. Там можно отыскать голову и половину костей праведника. Вторую часть мощей крестоносцы перенесли во французский город Марсель.

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