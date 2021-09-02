У Києві неподалік від станції метро» Палац спорту " водій маршрутки протягнув по дорозі пасажирку.
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
Відомо, що подія трапилася 1 вересня. За даними свідків, водій не помітив постраждалу жінку. У момент події, літня пасажирка вирішила покинути салон, але в поспіху водій занадто рано закрив двері і зачепив її.
В результаті події, постраждалу протягнуло по дорозі. Оперативно на місце події прибула машина швидкої допомоги. Користувачі Інтернету в коментарях повідомили, що подібні випадки в цій частині міста вже відбувалися.
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Винним вони вважають водія маршрутки. За словами коментаторів, найчастіше в подібних пригодах страждають люди, які хочуть покинути транспорт, виходячи з задніх дверей.
Раніше ми повідомляли, що в Києві в одній з маршруток скло люка впало на пасажирів. Відомо, що від цього постраждали дві пасажирки. Водій маршрутки не став їм допомагати, а поїхав далі, не зупинившись. Подія трапилася з пасажирами маршрутки №381, яка слідувала за маршрутом: Буча – метро «Академмістечко». Скло люка впало на голову дівчині. Другій пасажирці зачепило руку. Своє небажання зупинятися водій пояснив дотриманням графіка.
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