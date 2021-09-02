Подобные случаи в этой части города уже происходили.

В Киеве неподалеку от станции метро «Дворец спорта» водитель маршрутки протянул по дороге пассажирку.

Об этом сообщает «Киев оперативный».

Известно, что происшествие случилось 1 сентября. По данным свидетелей, водитель не заметил пострадавшую женщину. В момент происшествия, пожилая пассажирка решила покинуть салон, но в спешке водитель слишком рано закрыл дверь и задел ее.

В результате происшествия, пострадавшую протянуло по дороге. Оперативно на место происшествия прибыла машина скорой помощи. Пользователи интернета в комментариях сообщили, что подобные случаи в этой части города уже происходили.

Виновным они считают водителя маршрутки. По словам комментаторов, зачастую в подобных происшествиях страдают люди, которые хотят покинуть транспорт, выходя из задней двери.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в одной из маршруток стекло люка упало на пассажиров. Известно, что от этого пострадали две пассажирки. Водитель маршрутки не стал им помогать, а поехал дальше, не остановившись. Происшествие случилось с пассажирами маршрутки №381, которая следовала по маршруту: Буча – метро «Академгородок». Стекло люка упало на голову девушке. Второй пассажирке задело руку. Свое нежелание останавливаться водитель объяснил соблюдением графика.

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