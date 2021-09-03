Американська компанія з офісом в Дніпрі Firefly Aerospace провела запуск космічної ракети Alpha, проте через виниклі неполадки, її втратили разом з вантажем.

Про це повідомляє Politeka.

Запуск провели в Каліфорнії на базі Ванденберг космічних сил США. Почався він о 4.59 за Києвом. Спочатку він повинен був відбутися рівно о четвертій годині ранку, але політ вирішили відкласти і ракета зупинила зворотний відлік.

При запуску виникли неполадки в роботі першого ступеня ракети. Через це вона не зуміла вийти на орбіту. Після однієї хвилини і 47 секунд польоту виникли перші ознаки позаштатної ситуації.

Ще через дві хвилини і 18 секунд швидкість ракети досягла надзвукової позначки, але через 11 секунд стався вибух.

Відзначимо, що компанія Firefly Aerospace раніше називалася Firefly Space Systems. Йдеться про приватне аерокосмічне підприємство. Штаб-квартира цієї компанії розмістилася в Остіні, що в американському штаті Техас. У компанії займаються розробкою ракет-носіїв, які повинні доставляти в космос різні корисні вантажі. У 2017 році підприємець з Дніпра Макс Поляков придбав цю фірму. Саме він дав їй нову назву і перезапустив. В основі філософії компанії лежить ідея вільного космосу.

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