Американская компания с офисом в Днепре Firefly Aerospace произвела запуск космической ракеты Alpha, однако из-за возникших неполадок, ее потеряли вместе с грузом.

Об этом сообщает Politeka.

Запуск провели в Калифорнии на базе Ванденберг Космических сил США. Начался он в 4.59 по Киеву. Изначально он должен был состояться ровно в четыре часа утра, но полет решили отложить и ракета остановила обратный отсчет.

При запуске возникли неполадки в работе первой ступени ракеты. Из-за этого она не сумела выйти на орбиту. После одной минуты и 47 секунд полета возникли первые признаки внештатной ситуации.

Еще через две минуты и 18 секунд скорость ракеты достигла сверхзвуковой отметки, но через 11 секунд произошел взрыв.

Отметим, что компания Firefly Aerospace ранее называлась Firefly Space Systems. Речь идет о частном аэрокосмическом предприятии. Штаб-квартира этой компании разместилась в Остине, что в американском штате Техас. В компании занимаются разработкой ракет-носителей, которые должны доставлять в космос различные полезные грузы. В 2017 году предприниматель из Днепра Макс Поляков приобрел эту фирму. Именно он дал ей новое название и перезапустил. В основе философии компании лежит идея свободного космоса.

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