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Рано вранці 6 вересня дівчина 2002 року народження зайшла до полтавської школи №11 і направила арбалет у бік викладачів.
Що відомо про зловмисницю, повідомили в Telegram-каналі "Суспільне", також у мережі опублікували фото 19-річної дівчини.
За інформацією правоохоронців, затримана дівчина зізналася, що навчалася в цій школі до 4-го класу. Останнім часом її бачили з зеленим волоссям і порізаними руками. Арбалет вона придбала в магазині.
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Порушниця зайшла в одну з аудиторій на другому поверсі і вистрілила у вчительку, а потім в завідуючу школи. Відомо, що стріла арбалета наскрізь пробила руку вчительці. У клас зловмисниця зайшла з сигаретою в роті і курила. Одному з педагогів вона стріляла в спину.
До школи вона прийшла цілеспрямовано, так як хотіла помститися якомусь конкретному педагогу. Арбалет у нападниці відібрав 14-річний учень 9-го класу. Дівчина не чинила йому опору.
Зловмисницю вже допитали і в поліції відкрили кримінальну справу за ст.115 (замах на умисне вбивство).
Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва: поранений хлопець втік і просив про допомогу.
Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.
Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.