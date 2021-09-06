Фигурантку проверят на состояние алкогольного и наркотического опьянения

Рано утром 6 сентября девушка 2002 года рождения зашла в полтавскую школу №11 и направила арбалет в сторону преподавателей.

Что известно о злоумышленнице, сообщили в Telegram-канале "Суспільне", также в сети опубликовали фото 19-летней девушки.

По информации правоохранителей, задержанная девушка призналась, что училась в этой школе до 4-го класса. В последнее время ее видели с зелеными волосами и порезанными руками. Арбалет она приобрела в магазине.

Нарушительница зашла в одну из аудиторий на втором этаже и выстрелила в учительницу, а потом в заведующую школы. Известно, что стрела арбалета насквозь пробила руку учительнице. В класс злоумышленница зашла с сигаретой во рту и курила. Одному из педагогов она стреляла в спину.

В школу она пришла целенаправленно, так как хотела отомстить какому-то конкретному педагогу. Арбалет у нападавшей отобрал 14-летний ученик 9-го класса. Девушка не оказывала ему сопротивления.



Злоумышленницу уже допросили и в полиции открыли уголовное дело по ст. 115 (Покушение на умышленное убийство).

Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.

Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.