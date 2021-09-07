Анна Різатдінова, бронзова призерка Ріо-2016, висловилася з приводу перемоги Ліною Ашрам на Олімпійських Іграх в Токіо.
Про це повідомляє «Біжучий Банкір».
"Вперше в житті були Олімпійські ігри об'єктивно. Це правда. Я висловила свою думку в соцмережах і отримала розгром в коментарях», - розповіла Різатдінова.
За словами спортсменки росіяни багато разів її прокляли. Різатдінова повідомила, що попросила дати оцінку змаганню суддю Лідію виноградну. Остання підтвердила, що ізраїльтянка виграла чесно. Вона скрутила поворот у планше на полупальце, не на п'яті. Це судді і оцінили більш високо. Завдяки цьому повороту переможниця зуміла відіграти у суперниці практично цілий бал і її вже неможливо було наздогнати. Різатдінова резюмувала, що суддівство було справедливим.
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Раніше стало відомо, що на Олімпіаді підійшли до кінця змагання з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Представниця Ізраїлю Ліною Ашрам здобула перемогу. Її суперницею була Діна Аверіна-представниця ОКР. Їй дісталося друге місце, незважаючи на кілька протестів, які вона подала на суддівські оцінки. У 1996 році українка Катерина Серебрянська змогла здобути перемогу в цьому змаганні.
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