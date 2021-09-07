Я высказала свое мнение в соцсетях и получила разгром в комментариях.

Анна Ризатдинова, бронзовый призер Рио – 2016, высказалась по поводу победы Линой Ашрам на Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает «Бегущий Банкир».

«Впервые в жизни посудили Олимпийские игры объективно. Это правда. Я высказала свое мнение в соцсетях и получила разгром в комментариях», - рассказала Ризатдинова.

По словам спортсменки россияне много раз ее прокляли. Ризатдинова сообщила, что попросила дать оценку соревнованию судью Лидию Виноградную. Последняя подтвердила, что израильтянка выиграла честно. Она скрутила поворот в планше на полупальце, не на пятке. Это судьи и оценили более высоко. Благодаря этому повороту победительница сумела отыграть у соперницы практически целый балл и ее уже невозможно было догнать. Ризатдинова резюмировала, что судейство было справедливым.

Ранее стало известно, что на Олимпиаде подошли к концу соревнования по художественной гимнастике в личном многоборье. Представительница Израиля Линой Ашрам одержала победу. Ее соперницей была Дина Аверина – представительница ОКР. Ей досталось второе место, несмотря на несколько протестов, которые она подала на судейские оценки. В 1996 году украинка Екатерина Серебрянская смогла одержать победу в этом соревновании.

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