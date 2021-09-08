Руслана потрібно випускати на поле або взагалі не варто викликати

Тренер збірної України Олександр Петраков розповів, що півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський на нього образився

Все сталося через те, що тренер не випустив футболіста в стартовому складі, тому що той не вписувався в його ігрову схему.

У зв'язку з цим відомий журналіст Ігор Циганик дав пораду тренеру збірної України в ефірі програми"Циганик Live".

За словами журналіста, Руслана потрібно випускати на поле або взагалі не варто викликати в збірну, адже він дуже хороший футболіст.

"Образа Малиновського на Петракова? Звичайно, таке може бути. Руслан приїхав з команди, яка є далеко не останньою в Італії. Малиновський - футболіст серйозного рівня. Таких виконавців потрібно або не викликати, або ставити їх до складу, тому що інакше це опускає рівень футболістів", – заявив Циганик.

Він нагадав про те, як у подібній ситуації розібрався колишній наставник збірної Андрій Шевченко та порадив брати з нього приклад, і закликав Петракова провести з Малиновським відверту розмову.

"Я не вважаю, що тренер повинен спілкуватися на цю тему з пресою. Тут Петраков повинен шукати певний компроміс. Мені здається, потрібно чесно Руслану сказати, якщо на нього не розраховують", - порадив Циганик.

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