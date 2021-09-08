Тренер збірної України Олександр Петраков розповів, що півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський на нього образився
Все сталося через те, що тренер не випустив футболіста в стартовому складі, тому що той не вписувався в його ігрову схему.
У зв'язку з цим відомий журналіст Ігор Циганик дав пораду тренеру збірної України в ефірі програми"Циганик Live".
За словами журналіста, Руслана потрібно випускати на поле або взагалі не варто викликати в збірну, адже він дуже хороший футболіст.
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"Образа Малиновського на Петракова? Звичайно, таке може бути. Руслан приїхав з команди, яка є далеко не останньою в Італії. Малиновський - футболіст серйозного рівня. Таких виконавців потрібно або не викликати, або ставити їх до складу, тому що інакше це опускає рівень футболістів", – заявив Циганик.
Він нагадав про те, як у подібній ситуації розібрався колишній наставник збірної Андрій Шевченко та порадив брати з нього приклад, і закликав Петракова провести з Малиновським відверту розмову.
"Я не вважаю, що тренер повинен спілкуватися на цю тему з пресою. Тут Петраков повинен шукати певний компроміс. Мені здається, потрібно чесно Руслану сказати, якщо на нього не розраховують", - порадив Циганик.
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