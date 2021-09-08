Руслана нужно выпускать на поле или вообще не стоит вызывать

Тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, что полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский на него обиделся

Все произошло из-за того, что тренер не выпустил футболиста в стартовом составе, потому что тот не вписывался в его игровую схему.

В связи с этим известный журналист Игорь Цыганык дал совет тренеру сборной Украины в эфире программы "Цыганык Live".

По словам журналиста, Руслана нужно выпускать на поле или вообще не стоит вызывать в сборную, ведь он очень хороший футболист.

"Обида Малиновского на Петракова? Конечно, такое может быть. Руслан приехал из команды, которая является далеко не последней в Италии. Малиновский – футболист серьезного уровня. Таких исполнителей нужно или не вызывать, или ставить их в состав, потому что иначе это опускает уровень футболистов", – заявил Цыганык.

Он напомнил о том, как в подобной ситуации разобрался бывший наставник сборной Андрей Шевченко и посоветовал брать с него пример, и призвал Петракова провести с Малиновским откровенный разговор.

"Я не считаю, что тренер должен общаться на эту тему с прессой. Тут Петраков должен искать определенный компромисс. Мне кажется, нужно честно Руслану сказать, если на него не рассчитывают", – посоветовал Цыганык.

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