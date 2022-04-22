Російські вбивці утилізували в Маріуполі ще одного відомого Донецького музиканта-Олександра Бобровського
Про це пише в телеграм-каналі журналіст Денис Казанський.
Крім того, окупанти відправили на смерть 52-річного Донецького краєзнавця Анатолія Жарова, який свого часу прославився тим, що відшукав могилу засновника Донецька Джона Юза.
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"Жаров підтримував Росію - Росія відплатила йому тим, що без підготовки відправила в якості живої приманки під снаряди.
Не уявляю, ким треба бути, щоб живучи на Донбасі, підтримувати Росію після всього того, що сталося. Стільки нещастя, смертей, руйнувань і знущань, Донецька земля навіть від гітлерівців не терпіла. Ті хоча б донецьких ботаніків не переодягали в свою форму і не кидали під радянські танки. А росіяни і до цього дійшли", - пише Казанський.
Відзначимо, що раніше там же відправили на м'ясо джазмена Звягінцева.
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