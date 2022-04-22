Российские убийцы утилизировали в Мариуполе еще одного известного донецкого музыканта - Александра Бобровского
Об этом пишет в телеграм-канале журналист Денис Казанский.
Кроме того, оккупанты отправили на смерть 52-летнего донецкого краеведа Анатолия Жарова, который в свое время прославился тем, что отыскал могилу основателя Донецка Джона Юза.
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"Жаров поддерживал Россию - Россия отплатила ему тем, что без подготовки отправила в качестве живой приманки под снаряды.
Не представляю, кем надо быть, чтобы живя на Донбассе, поддерживать Россию после всего случившегося. Столько несчастья, смертей, разрушений и издевательств, Донецкая земля даже от гитлеровцев не терпела. Те хотя бы донецких ботаников не переодевали в свою форму и не бросали под советские танки. А россияне и до этого дошли", - пишет Казанский.
Отметим, что ранее там же отправили на мясо джазмена Звягинцева.
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