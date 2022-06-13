На вихідних у Житомирській області поліцейські зафіксували низку подій, пов’язаних із недоглядом за малолітніми дітьми або й відвертим нехтуванням дорослими батьківськими обов’язками.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Житомирській області.

Окремі випадки мали трагічні наслідки: двоє немовлят померли.

"У Ємільчинській громаді поліцейські розслідують обставини смерті немовляти. У ніч проти неділі мати повідомила про виявлення неживою своєї місячної доньки. Таке ж повідомлення надійшло від жительки Малинської громади. Причини загибелі немовлят встановлюють фахівці судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.

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