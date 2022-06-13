На выходных в Житомирской области полицейские зафиксировали ряд событий, связанных с недосмотром за малолетними детьми или откровенным пренебрежением взрослыми родительскими обязанностями.

Об этом сообщила пресслужба ГУНП в Житомирской области.

Отдельные случаи имели трагические последствия: двое младенцев умерли.

"В Емильчинской общине полицейские расследуют обстоятельства смерти младенца. В ночь на воскресенье мать сообщила об обнаружении неживой своей месячной дочери. Такое же сообщение поступило от жительницы Малинской общины. Причины гибели младенцев устанавливают специалисты судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Напомним, наглая переселенка пожаловалась на жизнь во Львове: "Заставляют говорить по-украински".

Кроме того, 18-летняя украинка активно сдавала оккупантам позиции ВСУ: что известно.

Также мошенники начали "охоту" на родственников бойцов ВСУ: требуют сотни тысяч гривен.