На выходных в Житомирской области полицейские зафиксировали ряд событий, связанных с недосмотром за малолетними детьми или откровенным пренебрежением взрослыми родительскими обязанностями.
Об этом сообщила пресслужба ГУНП в Житомирской области.
Отдельные случаи имели трагические последствия: двое младенцев умерли.
"В Емильчинской общине полицейские расследуют обстоятельства смерти младенца. В ночь на воскресенье мать сообщила об обнаружении неживой своей месячной дочери. Такое же сообщение поступило от жительницы Малинской общины. Причины гибели младенцев устанавливают специалисты судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
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Напомним, наглая переселенка пожаловалась на жизнь во Львове: "Заставляют говорить по-украински".
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