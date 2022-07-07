Російські окупанти заарештували міського голову Куп'янська Геннадія Мацегору, який ще навесні перейшов на їхній бік.

Наразі ще немає інформації, за що саме окупанти заарештували мера Куп'янська.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 7 липня.

"У нас є інформація про те, що Мацегора заарештований окупантами, перебуває під вартою. Напевно, така доля чекає на всіх зрадників нашої країни, тому що вони не потрібні навіть окупантам", – сказав Синєгубов.

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