Российские оккупанты арестовали городского голову Купянская Геннадия Мацегору, который еще весной перешел на их сторону.

Пока еще нет информации , за что именно оккупанты арестовали мэра Купянска.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в прямом эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах 7 июля.

"У нас есть информация о том, что Мацегора арестован оккупантами, находится под стражей. Наверное, такая судьба ждет всех предателей нашей страны, потому что они не нужны даже оккупантам", – сказал Синегубов.

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