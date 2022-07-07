Российские оккупанты арестовали городского голову Купянская Геннадия Мацегору, который еще весной перешел на их сторону.
Пока еще нет информации , за что именно оккупанты арестовали мэра Купянска.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в прямом эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах 7 июля.
"У нас есть информация о том, что Мацегора арестован оккупантами, находится под стражей. Наверное, такая судьба ждет всех предателей нашей страны, потому что они не нужны даже оккупантам", – сказал Синегубов.
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