З початком повномасштабної війни він подався захищати Україну та сім'ю від російських окупантів.

На Донеччині 6 липня загинув учасник другого сезону шоу "Екси" Олександр Стрикаль. Про смерть бійця повідомили на сторінці Миронівської міської ради, де мешкав покійний воїн.

"6 липня у боях проти російських окупантів у Донецькій області, при виконанні бойового завдання загинув наш земляк, миронівчанин Олександр Олександрович Стрикаль. Життя воїна врятувати не вдалося, йому назавжди буде 28 років" – йдеться у повідомленні.

На згадку про загиблого воїна миронівська громада організує "ланцюг поваги", щоб висловити йому свою подяку та підтримати сім'ю. Дата і час прощання з героєм поки що невідомі.

Варто нагадати, що молода пара Світлана та Олександр були яскравими та веселими учасниками другого сезону реаліті "Екси", який показував Новий канал. Після проекту їхнє життя кардинально змінилося, пара по-справжньому перезавантажилася і вирішила залишитися разом.

Після зйомок Світлані вдалося народити доньку Єву для свого обранця, а з початком повномасштабної війни він подався захищати Україну та сім'ю від російських окупантів. Нині дівчинці півтора роки.

Нагадаємо, шахіст з Дніпропетровщини пожертвував собою в бою з окупантами.

Як Politeka повідомляла, в боях з окупантами полягло двоє друзів з Одещини.

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