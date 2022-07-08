В Донецкой области 6 июля погиб участник второго сезона шоу "Эксы" Александр Стрыкаль. О смерти бойца сообщили на странице Мироновского городского совета, где проживал покойный воин.
"6 июля в боях против российских оккупантов в Донецкой области, при выполнении боевой задачи погиб наш земляк, мироновчанин Александр Александрович Стрыкаль. Жизнь воина спасти не удалось, ему навсегда будет 28 лет" – говорится в сообщении.
В память о погибшем воине мироновская община организует "цепь уважения", чтобы выразить ему свою благодарность и поддержать семью. Дата и время прощания с героем пока неизвестны.
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Стоит напомнить, что молодая пара Светлана и Александр были яркими и веселыми участниками второго сезона реалити "Эксы", который показывал Новый канал. После проекта их жизнь кардинально изменилась, пара по-настоящему перезагрузилась и решила остаться вместе.
После сьемок Светлане удалось родить дочь Еву для своего избранника, а с началом полномасштабной войны он отправился защищать Украину и семью от российских оккупантов. Сейчас девочке полтора года.
Напомним, шахматист с Днепропетровщины пожертвовал собой в бою с оккупантами.
Как Politeka сообщала, в боях с оккупантами полегли два друга с Одесчины.
Также Politeka писала, Харьков потерял защитника, который прошел Майдан и "ад" на Донбассе.