Популярність до трирічного Івана з Києва прийшла після того, як його мати опублікувала в Мережі відео, на якому хлопчик звертається до українських захисників.

Трирічний Іван із Києва співає, емоційно декламує вірші про Україну, Байрактарів, наших воїнів та своє життя. Мама Ванечки Катерина Дубицька показала зворушливе відео з малюком у Instagram, на якому він читає вірш для ЗСУ.

Вірші мама хлопчика пише сама, а її син їх вивчає на згадку, а потім читає на камеру. Один із останніх спільних творінь Каті та Ванечки – вірш-подяка захисникам України – лайкнули та поширили тисячі людей. У ролику хлопчик називає українських воїнів суперменами та суперлюдьми.

"Я сьогодні добре спав. І навіть не було сирени. Бо мене оберігають українські супермени. Українські суперлюди – хлопці та дівчата. Я дуже-дуже у вас вірю І хочу "дякую" сказати. Ви найкращі! Бережіть себе!" – говорить Іванко.

Українці в коментарях не могли приховати свого захоплення та розчулення маленьким хлопчиком: "Здоров'я тобі маленьке янголятко!", "Сонечко ти гарне", "Ми теж віримо Українським військовим, теж бажаємо берегти себе", "Устами дітей говорять янголи", "Дуже милий хлопчик, а Ви, матуся просто молодчинка".

Нагадаємо, що балерина пішла на війну, продовживши справу покійного чоловіка.

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